IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Ekonomi için Dönüştürücü Bir Güç

IMF'den Yapay Zeka Vurgusu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın nasıl ölçüleceği ve iyi kullanılacağı belirlenirse dünya ekonomisi için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Georgieva, bu yıl "Yapay Zeka'nın Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi" temasıyla düzenlenen IMF İstatistik Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İki Yılda Değişim

Üretken yapay zekanın laboratuvardan çıkarak, internet erişimi olan herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesinin üzerinden yalnızca iki yıl geçtiğine dikkat çeken Georgieva, "Yeni ve dünyayı değiştirecek bir şeyin hala heyecanını hissediyoruz," dedi.

Koordineli Eylem Vurgusu

Georgieva, teknolojinin potansiyel zararlarını da göz önünde bulundurarak, şu uyarıda bulundu: "Yapay zeka, büyümeyi ve verimliliği artırma konusunda büyük fırsatlar sunuyor. Örneğin, çağrı merkezleri yeni ve düşük vasıflı çalışanları ile yüzde 34'lük verimlilik artışı bildirdi. Ancak yapay zeka, iş gücünü ve finans piyasalarını da etkileyebilir. Böylece, ülkeler arasında eşitsizlik derinleşebilir ve toplumları istikrarsızlaştırabilir."

Politikaların Önemi

Georgieva, yapay zekayı kapsayıcı ekonomik büyümeyi artıracak bir güç haline getirmek için hükümetler, özel sektör ve sivil toplumun koordineli eylemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, politika yapıcıların daha iyi veri ve analizlerin yardımıyla daha iyi kararlar alabileceğini ve krize daha hızlı yanıt verebileceğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Ekonomi

IMF Baş İstatistikçi ve İstatistik Departmanı Direktörü Bert Kroese, yapay zekanın ekonomik etkisinin ölçülmesinin önemine dikkat çekti. Kroese, iş gücü piyasaları, verimlilik ve inovasyona yatırım gibi birçok boyutta yapay zekanın etkisinin ölçülmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zeka ekonomisini ölçmenin yeni veya güncellenmiş istatistiksel çerçeveler gerektirebileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.