IMF, Trump'ın Ekonomik Politikalarını Değerlendirmek İçin Ayrıntıları Bekliyor

IMF'den Trump Açıklamaları

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve vergi politikalarının olası etkilerini değerlendirmenin henüz çok erken olduğunu duyurdu. Basın toplantısında, mevcut politika önerileri ile ilgili detayların netleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıntılar Belirsiz

Kozack, bu konudaki soruları yanıtlarken, "Uygulanabilecek olası politikaların etkilerine ilişkin yorum yapmak için henüz çok erken." ifadesini kullandı. Politika detaylarının incelemesi sonucunda daha net bir değerlendirme yapılabileceğini aktaran Kozack, "Bu politikaların kesin etkisi büyük ölçüde ayrıntılara bağlı olacak" sözlerini ekledi.

Trump'ın Ekonomik Stratejisi

20 Ocak 2025'te Joe Biden'dan başkanlık görevini devralacak olan Trump'ın, daha önceki başkanlık döneminde uyguladığına benzer bir ekonomi politikası izlemesi bekleniyor. Ticaret politikalarında korumacı bir yaklaşımı savunan Trump, görevi devraldığında Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 ila 20 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.