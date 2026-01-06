ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek

ING Türkiye, iştiraki ING Leasing’in sermayesini 500 milyon TL artırdı; leasing yatırımlarıyla teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı sanayi dönüşümünü destekleyecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:41
ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek

ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek

ING Türkiye, leasing yatırımlarını güçlendiriyor

ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing’in sermayesini 500 milyon TL artırdığını duyurdu. Banka, leasing alanındaki yatırımlarını güçlendirerek müşterilere sunduğu finansal çözümleri çeşitlendirmeyi ve Türkiye’de üretim ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyor.

Bu sermaye artışıyla ING Leasing, teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız vermeyi planlıyor. Şirket, 2025 yılında işlem hacmini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir büyüme gerçekleştirdiğini, bu ivmeyi 2026 yılında da sürdürmeyi amaçladığını belirtiyor.

Onur Gül şu değerlendirmede bulundu:

"ING Türkiye’nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerimizin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için global ağımızdan aldığımız güçle ihtiyaçlarına özel çevik çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ING Leasing olarak 2025 yılını işlem hacmimizi yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir performansla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2026 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL’lik sermaye artışı, yalnızca finansal bir güçlenme değil; aynı zamanda Türkiye’nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi. Yeni dönemde özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak. Sanayicimizin makine parkurunu yenilemesine, işletmelerin yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak yatırımlarda müşterilerimizin en güçlü iş ortaklarından biri olmaya devam edeceğiz."

Şirketin, turizmden enerjiye, imalattan teknolojiye kadar tüm sanayi kollarında firmaların yatırım iştahını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

ING TÜRKİYE, SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ VE REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA İŞTİRAKİ ING LEASİNG’İN...

ING TÜRKİYE, SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ VE REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA İŞTİRAKİ ING LEASİNG’İN SERMAYESİNİ 500 MİLYON TL ARTIRDIĞINI DUYURDU. ING LEASİNG GENEL MÜDÜRÜ ONUR GÜL

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de 2026 Şehir İçi Ulaşım Tarifesine Zam: Tam 25 TL, Öğrenci 18 TL
2
Turkcell GNÇYTNK Talent Camp: Veri Merkezi İstihdamı 15 Ocak’a Kadar
3
Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş, Edremit Jeotermal Sera OTB Alanını İnceledi
4
Toroslar EDAŞ’tan Hatay’ta Soğuk Hava Nedeniyle Trafo Seferberliği
5
ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek
6
OMSAN ve Shell & Turcas ortaklığı büyüyor: Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kapasite 80 araca çıktı
7
Otomotiv İhracatı 2025'te 41,5 Milyar Dolarla Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları