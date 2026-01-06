ING Leasing'e 500 Milyon TL Sermaye Artışı: Sanayiye Destek

ING Türkiye, leasing yatırımlarını güçlendiriyor

ING Türkiye, sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing’in sermayesini 500 milyon TL artırdığını duyurdu. Banka, leasing alanındaki yatırımlarını güçlendirerek müşterilere sunduğu finansal çözümleri çeşitlendirmeyi ve Türkiye’de üretim ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyor.

Bu sermaye artışıyla ING Leasing, teknoloji, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız vermeyi planlıyor. Şirket, 2025 yılında işlem hacmini yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir büyüme gerçekleştirdiğini, bu ivmeyi 2026 yılında da sürdürmeyi amaçladığını belirtiyor.

Onur Gül şu değerlendirmede bulundu:

"ING Türkiye’nin stratejisiyle uyumlu şekilde, müşterilerimizin hem iş hem de özel hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için global ağımızdan aldığımız güçle ihtiyaçlarına özel çevik çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ING Leasing olarak 2025 yılını işlem hacmimizi yaklaşık iki katına çıkararak güçlü bir performansla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2026 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL’lik sermaye artışı, yalnızca finansal bir güçlenme değil; aynı zamanda Türkiye’nin reel sektörüne ve üretim gücüne olan inancımızın da bir göstergesi. Yeni dönemde özellikle teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve otomasyon ana odak alanlarımız olacak. Sanayicimizin makine parkurunu yenilemesine, işletmelerin yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine katkı sağlayacak yatırımlarda müşterilerimizin en güçlü iş ortaklarından biri olmaya devam edeceğiz."

Şirketin, turizmden enerjiye, imalattan teknolojiye kadar tüm sanayi kollarında firmaların yatırım iştahını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

