İngiltere'de Kamu Borcu GSYH'nin Yüzde 100'üne Ulaştı

İngiltere'de Kamu Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı

İngiltere, ağustos ayında kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100'üne dayandığını belirten İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerini paylaştı.

Kamu Borcunda Artış

Geçtiğimiz ay, İngiltere'nin kamu borcu 13,7 milyar sterlin artış gösterirken, bu durum ülkenin borç yükünü daha da artırdı.

Yıllık Değişim

Ağustos ayında kamu borcunun GSYH'ye oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artış kaydetti. Bu veri, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor.

Net Kamu Borcu

21. yüzyılın bu en yüksek kamu borcu seviyeleri göz önüne alındığında, kamu bankaları hariç tutulan net kamu borcu, Ağustos 2024 itibarıyla toplamda 2,768 trilyon sterlin olarak hesaplandı. Özetle: İngiltere'nin artan kamu borcu, ülkenin ekonomik dengelerini tehdit ederken, gelecekteki mali politikaların şekillenmesinde etkili olacağı düşünülüyor.