İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi: Yüzde 4,5'e Düştü

İngiltere Merkez Bankası'ndan Önemli Faiz İndirimi

İngiltere Merkez Bankası, ekonomi politikalarındaki son gelişmelerle birlikte politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5 seviyesine indirdi. Bu hamle, piyasaların ve yatırımcıların dikkatini çekerken, ülkedeki ekonomik toparlanma süreçlerine dair önemli sinyaller vermektedir.

Faiz indirim kararının arkasında yatan nedenler arasında enflasyon oranlarını düşürme ve ekonomik büyümeyi destekleme amaçları yer almaktadır. Uzmanlar, bu tür bir adımın özellikle kredi talebini artırabileceği ve tüketici harcamalarını teşvik edebileceği görüşünde.

Bu kapsamda, piyasalarda oluşan olumlu hava yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ederken, İngiliz ekonomisinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.