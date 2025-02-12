İnşaat Maliyet Endeksi Aralık 2024’te Yükseliş Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi Aralık 2024 döneminde aylık %0,7, yıllık ise %34,27 oranında artış göstermiştir.

Aylık ve Yıllık Artışlar

Aralık 2024'te endeks, bir önceki aya göre %0,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,27 artış kaydetmiştir. Bu süreçte, malzeme endeksi aylık %0,41, işçilik endeksi ise %1,29 oranında yükselmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2024’te bir önceki aya göre %0,66 artmış, yıllık bazda ise %34,67 yükselmiştir. Malzeme endeksi %0,4, işçilik endeksi ise %1,18 oranında artış göstermiştir. Yıllık olarak malzeme endeksi %26,81, işçilik endeksi ise %53,38 oranında yükselmiştir.

Bina Dışı Yapılar İçin Durum

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2024'te aylık %0,81, yıllık ise %33 artış göstermiştir. Kasım 2024’e göre malzeme endeksi %0,42, işçilik endeksi %1,69 artış sergilemiştir. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %24,27, işçilik endeksi %57,92 oranında artış kaydetmiştir.