İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2024'te Yüzde 0,04 Arttı

Kasım 2024'te inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 35,93 artış gösterdi. İşçilik ve malzeme endeksi verileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:27
İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2024'te Yüzde 0,04 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04, 2023 yılının aynı ayına göre ise yüzde 35,93 artış gösterdi.

Malzeme ve İşçilik Endeksleri

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,18 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,25 azalmıştır. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 28,25, işçilik endeksi ise yüzde 54,93 olarak kaydedilmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,72 artış göstermiştir. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 0,32 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,17 azalmıştır. Kasım 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 29,41, işçilik endeksi yüzde 53,99 artış göstermiştir.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,35 azalarak, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 artış gösterdi. Bu yapılar için malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,26, işçilik endeksi ise yüzde 0,55 azalmıştır. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 24,77, işçilik endeksi ise yüzde 58,4 artış göstermiştir.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek, Depremzede Mükelleflere Mücbir Sebep Halini 6 Ay Uzattı
2
İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2024'te Yüzde 0,04 Arttı
3
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2024'te Artış Gösterdi
4
Altının Gram Fiyatı 3 Bin 49 Lira ile Yükselişini Sürdürüyor
5
Kasım 2024 İstihdam İstatistikleri: Türkiye'de İstihdam 168 Bin Kişi Azaldı
6
Kasım 2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6'ya Düştü
7
Kasım 2024 Sanayi Üretim Endeksi: Aylık Yüzde 2,9, Yıllık Yüzde 1,5 Artış

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi