İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2024'te Yüzde 0,04 Arttı

İnşaat Maliyet Endeksi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04, 2023 yılının aynı ayına göre ise yüzde 35,93 artış gösterdi.

Malzeme ve İşçilik Endeksleri

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,18 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,25 azalmıştır. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 28,25, işçilik endeksi ise yüzde 54,93 olarak kaydedilmiştir.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,72 artış göstermiştir. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 0,32 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,17 azalmıştır. Kasım 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 29,41, işçilik endeksi yüzde 53,99 artış göstermiştir.

Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,35 azalarak, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 artış gösterdi. Bu yapılar için malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,26, işçilik endeksi ise yüzde 0,55 azalmıştır. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 24,77, işçilik endeksi ise yüzde 58,4 artış göstermiştir.