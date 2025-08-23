Intel'e 8,9 Milyar Dolarlık Yatırım: Trump Yönetimi ile 'Tarihi' Anlaşma

Anlaşmanın ana hatları

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle teknoloji ve üretimde liderliği güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirketin duyurusunda, tarafların mutabakata vardığı söz konusu anlaşmanın "tarihi" nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD hükümetinin Intel hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı ifade edildi. Buna göre hükümet, 433,3 milyon adet Intel hissesini hisse başına 20,47 dolardan satın alacak; bu miktarın şirket hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedildi.

Intel, hükümetin yatırımının pasif sahiplik statüsünde olacağını; bunun yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceğini bildirdi.

Ayrıca anlaşmanın finansmanına ilişkin yapılan açıklamada, hükümetin hissesinin CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında daha önce Intel'e tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ile şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolar üzerinden finanse edileceği belirtildi.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı. Trump, "ABD'nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel'in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında ayrıca, anlaşmayı Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirterek, "ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde." değerlendirmesinde bulundu. Trump, en son teknolojiye sahip yarı iletken ve çip üretiminin ABD'nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.