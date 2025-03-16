IPARD III ile 7,2 Milyar Lira Hibe Desteği Müjdesi!

IPARD III Programı kapsamında bir yılda 7,2 milyar liralık hibe verilecek, toplamda 13 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:04
IPARD III ile 7,2 Milyar Lira Hibe Desteği Müjdesi!

IPARD III Programı ile Ülke Ekonomisine Büyük Katkı

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı, 2024'ten itibaren büyük bir hibe desteği sunuyor. İlk yıl için belirlenen 7,2 milyar lira hibe desteği ile toplamda 1079 proje desteklenerek hayata geçirilecek.

Proje Kapsamı ve Destek Alanları

IPARD III Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanında hayvansal üretim, bitkisel üretim, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve makine parklara kadar birçok sektörde girişimcilere destek sunuyor. Bu destekler, tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirirken, katma değeri yüksek üretim altyapısının gelişmesine ve yeni istihdam alanlarının açılmasına olanak tanıyor.

Genişletilen Kapsam ve Artan Destek Bütçesi

Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan programın coğrafi kapsamı, başarı elde edilen yatırımlar sonucu tüm 81 ile genişletildi. Türkiye'nin ulusal katkı oranı da yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılarak, toplam bütçe 555 milyon avrodan 785 milyon avroya yükseldi.

Başvuru Süreçleri ve Desteklenen Sektörler

TKDK tarafından ilk kez yayımlanan yıllık çağrı takvimi ile başvuru süreçleri hızlandırıldı. Toplam 251 milyon avro bütçeli 5 başvuru çağrısı ilanına çıkılırken, destek alan projeler arasında arıcılık (396 proje), meyve-sebze depolama tesisleri (177 proje) ve kırsal turizm (147 proje) ön plana çıkmaktadır.

İstihdam ve Ekonomik Fayda

IPARD III kapsamında verilen hibelerin etkisiyle, cihazların tamamlanmasının ardından yaklaşık 13 milyar liralık yatırım Türkiye ekonomisine kazandırılırken, binlerce kişi için istihdam imkanı sağlanacağı belirtiliyor. Öne çıkan iller arasında Ordu (80 proje), Siirt (56 proje) ve Diyarbakır (51 proje) yer alıyor.

Hibe Desteği ve Pozitif Ayrımcılık

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, sektöre göre yüzde 50-75 oranında hibe desteği sağlanıyor. Desteklenecek projelerin bütçeleri ise 5 bin avrodan 3 milyon avroya kadar değişim gösteriyor. Özellikle kadınların ve gençlerin tarım ile kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

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