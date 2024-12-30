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IPARD III Programı ile 105 Projeye 527,1 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe ödemelerinin yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:03
IPARD III Programı ile 105 Projeye 527,1 Milyon Lira Hibe Desteği

IPARD III Programı Kapsamında Önemli Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteğinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Yumaklı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."

Bakanlığın bu önemli desteği, kırsal kalkınmanın yanı sıra tarım sektörünün gelişimine de büyük katkı sağlayacak.

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