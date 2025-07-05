DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.899,56 -0,36%

IPARD III Programı ile 343 Milyon Avro Destek Duyuruldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD III Programı kapsamında toplam 343 milyon avro destek sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 10:17
IPARD III Programı ile 343 Milyon Avro Destek Duyuruldu

IPARD III Programı Kapsamında Yeni Destek İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) çerçevesinde 42 milyon avroluk 7. başvuru çağrısının yapıldığını duyurdu. Bu yeni ilanla birlikte, IPARD III programı kapsamında toplamda 343 milyon avroluk destek sağlanmış oldu.

Dünya Kırsal Kalkınma Günü ve IPARD Programları

6 Temmuz, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kırsal Kalkınma Günü olarak ilan edildi. Bu günün, kırsal kültürü, emek gücünü ve toplumsal sürdürülebilirliği vurguladığını belirten Antalyalı, IPARD programlarını 2011 yılından bu yana Türkiye ve AB iş birliğinde yürüttüklerini aktardı.

Bugüne Kadar Sağlanan Fon Kullanım Oranları

Antalyalı, IPARD I Programı ile %99,4, IPARD II Programı ile ise %99,7 oranında fon kullanımına ulaştıklarını ifade etti. Bu süreçte yaklaşık 2 milyar avro hibe sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Kırsalda Yatırımlar ve Ekonomik Çeşitlilik

IPARD III programı ile yapılan yatırımlar arasında kırsalda kadınların ve gençlerin üretime katılımının teşvik edilmesi vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, kırsaldan şehir merkezlerine göçü engellemeye yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Antalyalı, kırsal kalkınma alanında gıda işleme, turizm, hayvancılık ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde destek sağladıklarını belirtti. Türkiye’nin AB’ye uyumuna katkı sağlayan desteklerin, yerel ekonomilerin direncini artırdığına dikkat çekti.

Önemli Proje Destek Alanları

Bugüne kadar 6.500 kadın ve 13.500 genç yatırımcı desteklenmiş durumda. Bitkisel üretim, arıcılık, süt toplama merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi çeşitli alanlarda projeler gerçekleştirilmiştir.

Gelecekteki Planlar ve Yeni Destek Tedbirleri

Kırsal alanda kamu altyapı yatırımları için akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını ve bu yıl itibarıyla vatandaşlarla buluşulacağını belirten Antalyalı, 3 milyon avroya kadar destek vereceklerini açıkladı. Soğuk hava depolarının da tarımsal ürünlerin kalitesini artırdığı ve üreticilerin gelirine olumlu katkılar sağladığı ifade edildi.

Antalyalı, soğuk hava depolarının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını ve bu alandaki yatırımların arttığını vurgulayarak, Türkiye’de tarım sektörünün geleceği için umut verici bir tablo çizdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB)...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı'na (IPARD III) ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB)...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı'na (IPARD III) ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Tarımı Yeniden Doğuyor: Yerli Biber Fidesi Dikey Tarım Merkezi'nden Çiftçilere Ulaşıyor
2
IPARD III Programı ile 343 Milyon Avro Destek Duyuruldu
3
Genç Çiftçi Nagihan Ersan'dan Sürdürülebilir Elma Üretimi Hamlesi
4
Bodrum'da 6. Acı Ot Festivali Coşkuyla Başladı
5
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Pozitif Seyir İzliyor
6
Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm
7
Yapay Zeka Geleceğin Ekonomisini Şekillendiriyor: Zafer Küçükşabanoğlu ile Röportaj

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor