IPARD III Programı ile 343 Milyon Avro Destek Duyuruldu

IPARD III Programı Kapsamında Yeni Destek İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) çerçevesinde 42 milyon avroluk 7. başvuru çağrısının yapıldığını duyurdu. Bu yeni ilanla birlikte, IPARD III programı kapsamında toplamda 343 milyon avroluk destek sağlanmış oldu.

Dünya Kırsal Kalkınma Günü ve IPARD Programları

6 Temmuz, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kırsal Kalkınma Günü olarak ilan edildi. Bu günün, kırsal kültürü, emek gücünü ve toplumsal sürdürülebilirliği vurguladığını belirten Antalyalı, IPARD programlarını 2011 yılından bu yana Türkiye ve AB iş birliğinde yürüttüklerini aktardı.

Bugüne Kadar Sağlanan Fon Kullanım Oranları

Antalyalı, IPARD I Programı ile %99,4, IPARD II Programı ile ise %99,7 oranında fon kullanımına ulaştıklarını ifade etti. Bu süreçte yaklaşık 2 milyar avro hibe sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Kırsalda Yatırımlar ve Ekonomik Çeşitlilik

IPARD III programı ile yapılan yatırımlar arasında kırsalda kadınların ve gençlerin üretime katılımının teşvik edilmesi vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, kırsaldan şehir merkezlerine göçü engellemeye yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Antalyalı, kırsal kalkınma alanında gıda işleme, turizm, hayvancılık ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde destek sağladıklarını belirtti. Türkiye’nin AB’ye uyumuna katkı sağlayan desteklerin, yerel ekonomilerin direncini artırdığına dikkat çekti.

Önemli Proje Destek Alanları

Bugüne kadar 6.500 kadın ve 13.500 genç yatırımcı desteklenmiş durumda. Bitkisel üretim, arıcılık, süt toplama merkezleri ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi çeşitli alanlarda projeler gerçekleştirilmiştir.

Gelecekteki Planlar ve Yeni Destek Tedbirleri

Kırsal alanda kamu altyapı yatırımları için akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını ve bu yıl itibarıyla vatandaşlarla buluşulacağını belirten Antalyalı, 3 milyon avroya kadar destek vereceklerini açıkladı. Soğuk hava depolarının da tarımsal ürünlerin kalitesini artırdığı ve üreticilerin gelirine olumlu katkılar sağladığı ifade edildi.

Antalyalı, soğuk hava depolarının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını ve bu alandaki yatırımların arttığını vurgulayarak, Türkiye’de tarım sektörünün geleceği için umut verici bir tablo çizdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı'na (IPARD III) ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı'na (IPARD III) ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.