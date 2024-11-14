IPARD III Projeleri ile Kırsal Kalkınmaya 2,3 Milyar Lira Destek

IPARD III Projeleri ile Kırsal Ekonomiye Yeni Soluk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında yapılan 1. Başvuru Çağrı İlanı ile gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 249 projenin toplam 2,3 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında, bu desteklerin kırsal kalkınmanın sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı.

Kırsal Kalkınmanın Önemi

Bakan Yumaklı, Türkiye'de kırsaldan kente göçün artış gösterdiğine dikkat çekerek, kırsal kalkınmanın her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtildi. Yumaklı, "Kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için gerekli yatırımları üretim planlamasıyla birleştirerek hayata geçireceğiz," şeklinde konuştu.

IPARD Destekleri ve Yatırım Oranı

Son 18 yılda 95 binden fazla projeye yaklaşık 117 milyar liralık hibe desteği sağlandığını belirten Yumaklı, bu desteklerin sonucunda yaklaşık 280 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin tarımsal hasıla sıralamasında Avrupa'da 1. ve dünya genelinde 9. sırada olduğunu vurguladı.

Hedefler ve Gelecek Projeler

Yumaklı, IPARD III Programının toplam bütçesinin 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldığını ve 7 yıl boyunca bu programı uygulamaya devam edeceklerini ifade etti. Bu programla kırsal alanlarda yaşayan insanlara daha çok katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

IPARD III ve Sürdürülebilirlik

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD III döneminde yaklaşık 251 milyon avroluk hibe desteği sağladıklarını belirtirken, sürdürülebilir ve verimli üretim modelinin hayata geçirileceğini kaydetti. Bu projelerle tarım alanında yalnızca üretim miktarının değil, aynı zamanda üretim kalitesinin de artırılması amaçlanıyor.

Deprem Bölgesine Destek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, IPARD III Programı'nın Türkiye’nin kırsal alanlarda yeni fırsatlar sunacağını ve depremden etkilenen illere de katkı sağlayacağını vurguladı.

Program sonrasında, Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 7 bölgesindeki yatırımcılara temsili çeklerini takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.