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İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Türkiye İş Bankası, işletmelerin tüm ödeme süreçlerini tek bir cihazda birleştiren yeni nesil POS cihazı POB'u (Point of Business) tanıttı. Android işletim sistemiyle donatılmış bu yeni cihaz, işletmelere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:44
İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Bu yenilikçi cihaz, işletmelere maliyet avantajı sağlarken, stok takibi ve raporlama gibi işlemleri de kolaylaştırıyor. POB, işletmelere hem kartla hem de nakit ödeme alabilme imkanı sunarak, e-Fatura sistemine geçişi teşvik ediyor.

TEK CİHAZDA TUM ÖDEME İŞLEMLERİ

İş Bankası, ödeme sistemleri alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni nesil POS cihazı POB, satış işlemlerinden e-belge üretimine kadar birçok işlevi tek bir cihazda topluyor. Bu cihaz, işletmelere satış, ödeme alma, stok takibi ve çeşitli raporlama işlemlerini kolayca yapabilme imkanı sunuyor. Artık işletmeler, her bir işlem için ayrı cihazlara ya da yazılımlara ihtiyaç duymadan maliyetlerini azaltma ve operasyonel verimliliklerini artırma fırsatı yakalayacak.

 

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİYLE YENİ DENEYİM

Android işletim sistemiyle çalışan POB, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işletmelere kolaylık sağlıyor. Cihaz üzerinden kartla veya nakit ödeme alınabilirken, stok takibi ve satış raporları gibi önemli bilgiler de anında erişilebilir hale geliyor. Bu özellikler, işletmelerin günlük işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor.

 

E-FATURA SİSTEMİNE GEÇİŞTE TEŞVİK

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi olan ya da olmayan, e-Fatura sistemine geçmiş tüm işletmeler İş Bankası şubelerinden POB cihazını temin edebilir. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, yeni ürünün ekonomide sürdürülebilir değer yaratılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Lüle, “Geleceğin Bankası” vizyonları doğrultusunda müşterilerin finansal ihtiyaçlarının ötesinde, her platformda yanlarında olmayı hedeflediklerini ifade etti.

POB

KAPSAMLI ÇÖZÜM SUNAN POB

İşletmeler, POB ile stok takibi, satış işlemleri, ödeme alma, fatura düzenleme ve raporlama ihtiyaçlarını tek bir cihaz üzerinden karşılayabiliyor. Lüle, POB'un e-Fatura sistemine geçişi teşvik edici olacağını ve hem kartla hem de nakit ödemelerin alınabileceğini vurguladı. Ayrıca, satılan ürünler için doğru vergi oranlarının tanımlanabileceği POB’un, ülke ekonomisinde sürdürülebilir değer yaratacağını da sözlerine ekledi.

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