İş Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Türk iş dünyası örgütleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in Açıklamaları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "TUSAŞ'a yapılan bu saldırı, Türkiye'nin varlığına ve bekasına bir darbe niteliğindedir. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenler ile onların uzantıları, hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak devletimizin yanındayız ve teröristler karşısında dayanışma içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Değerlendirme

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, saldırının asıl hedefinin Türkiye'nin huzuru ve TUSAŞ'ın temsil ettiği güçlü savunma sanayisi olduğunu vurguladı. Kopuz, "Bu tür saldırılar, barış çağrıları yapılırken gerçekleşiyor, bu durum saldırının amacını belirginleştiriyor. TUSAŞ, Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından biridir. Savunma sanayimiz olağanüstü gelişim gösteriyor ve bu nedenle saldırıların hedefi haline gelmektedir" dedi.

ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap'ın Vurguları

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, son yıllarda terörün belini kıran Türkiye'nin istikrarının hedef alındığını ifade etti. Kap, "Savunma sanayisindeki yerlilik oranı %80'lerin üzerine çıktı ve proje sayıları artıyor. TUSAŞ, bu alandaki parlayan yıldızdır. Bu saldırının amacı asla gerçekleşmeyecek ve Türkiye'ye zarar veremeyecektir. ÖNSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.