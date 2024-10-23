DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,1%
ALTIN
2.995,55 0,95%
BITCOIN
2.241.791,89 3,21%

İş Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

İş dünyası temsilcileri, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı; Türkiye'nin huzuru ve savunma gücü hedef alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:14
İş Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

İş Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Türk iş dünyası örgütleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in Açıklamaları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "TUSAŞ'a yapılan bu saldırı, Türkiye'nin varlığına ve bekasına bir darbe niteliğindedir. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenler ile onların uzantıları, hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak devletimizin yanındayız ve teröristler karşısında dayanışma içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Değerlendirme

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, saldırının asıl hedefinin Türkiye'nin huzuru ve TUSAŞ'ın temsil ettiği güçlü savunma sanayisi olduğunu vurguladı. Kopuz, "Bu tür saldırılar, barış çağrıları yapılırken gerçekleşiyor, bu durum saldırının amacını belirginleştiriyor. TUSAŞ, Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından biridir. Savunma sanayimiz olağanüstü gelişim gösteriyor ve bu nedenle saldırıların hedefi haline gelmektedir" dedi.

ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap'ın Vurguları

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, son yıllarda terörün belini kıran Türkiye'nin istikrarının hedef alındığını ifade etti. Kap, "Savunma sanayisindeki yerlilik oranı %80'lerin üzerine çıktı ve proje sayıları artıyor. TUSAŞ, bu alandaki parlayan yıldızdır. Bu saldırının amacı asla gerçekleşmeyecek ve Türkiye'ye zarar veremeyecektir. ÖNSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çamaşır deterjanı 219 TL’ye, kaşar peyniri 134 TL’ye düşüyor! 5 Şubat indirim fırsatı için son gün
2
İş Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
3
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapanırken Yatırımcılar ABD Tahvil Faizlerine Odaklandı
4
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın İSO Toplantısındaki Açıklamaları
6
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Eylül Ayında ABD İkinci El Konut Satışları Düştü

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak