İş Vapur Galataport’ta Açıldı: İş Bankası’nın Yüzen Şubesi Afete Hazır

İş Vapur Galataport’ta hizmete başladı

Türkiye İş Bankası’nın yüzen şubesi İş Vapur, Galataport’ta resmi olarak hizmete açıldı. İş Vapur, olası bir afet anında hizmet sürekliliğini sağlayacak altyapı ve donanımı; yıl boyu sunacağı bankacılık hizmetleri ile etkinlik, dinlenme ve kafe alanlarını bir araya getiren yeni nesil bir yüzen şube olarak tasarlandı.

Afet odaklı tasarım ve kapasite

İş Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde düzenlendi. Vapurun İstanbul içi yolcu kapasitesi 500 kişi iken, açık denizde 400 kişi kapasitesi bulunuyor. Üst güverte afet koşullarında modüler tasarım sayesinde 300 kişiye kadar konaklama sağlanabilecek biçimde düzenlenebiliyor.

Gemi; revir, kuru kumanyalık, yüksek kapasiteli mutfak, afet ihtiyaç depoları, duş ve hijyen alanları gibi altyapılarla desteklenerek afet anında lojistik ve hizmet platformu olarak kısa sürede devreye girebilecek yapıda hazırlandı.

Hizmet ve işleyiş

Normal şartlarda şube alanında 3 terminal ile hizmet verecek olan İş Vapur, afet dönemlerinde sosyal alanlardaki modüler mobilyaların terminale dönüştürülmesiyle toplamda 13 terminale çıkabilecek. Ayrıca, 1 GişeMatik ve 1 Bankamatik ile nakit ihtiyaçlarının hızlı ve self servis olarak karşılanması sağlanacak.

Vapurda banka şubesinin yanı sıra sergi, toplantı, etkinlik, büfe ve dinlenme alanları bulunuyor. Ana güvertedeki İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 arasında hizmet verecek. Üst güverte ise Boğaz’da kültür-sanat etkinliklerine açık olacak. İş Vapur, Karaköy Şubesine bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Açılışta yapılan açıklamalar

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta şu ifadeleri kullandı: "Bankanın afet yönetimine dair çalışmaları çerçevesinde 6 Şubat deprem felaketlerinden sonra hayata geçirilen İş Vapur ile deprem gibi büyük bir afet karşısında karayolu erişiminin kısıtlandığı durumda bankacılık hizmetleri mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam edecek ve İstanbul Boğazı’nda gezici olarak hizmet verebilecek".

Aran ayrıca şöyle konuştu: "Galataport’tan Sarıyer’e, Beykoz’dan Bostancı’ya, Tuzla’ya kadar İstanbul’un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak. Dijital kanalların bankacılık işlemlerinde aldığı payın neredeyse yüzde 100’e yaklaştığı günümüzde kurum olarak şubelere farklı bir anlam katıyoruz. Tarım, girişimcilik ve turizm alanlarında açtıkları ihtisas şubelerinin bu yöndeki çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. İş Vapur afet odağının yanında müşteri deneyiminde fark oluşturan yeni nesil temas noktası olarak farklı bir şube deneyimi yaşatıyor".

Aran sözlerine şu değerlendirmeyle devam etti: "İş Vapur ile denizde seyahat eden bir şubeyi açıyor, yüzen bir bankacılık şubesini sektöre kazandırıyoruz. Bu, tarihimizde ilk değil. 1926 yılında hem Türkiye’yi hem de dış ticareti artıracak ürünleri tanıtmak amacıyla Avrupa’nın birçok limanını dolaşan Karadeniz Vapuru’nda da şube açmış ve ülkemizin tanıtımında rol oynamıştık. Cumhuriyet vizyonuyla 1926’daki vapur şubemizden tam 100 yıl sonra bu kez İş Vapur’u İstanbullulara, Türk bankacılık sektörünün hizmetine sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vapurun yapılmasında, bugün hizmete açılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi’ne, İstanbul Liman Başkanlığı’na, tüm paydaşlarımıza ve bu projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum".

Tarihsel ilham ve teknik bilgiler

İş Vapur, Banka tarihindeki özel bir yere sahip olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapurundan esinlenilerek sıfırdan inşa edildi ve 2026 yılının büyük bölümünü Galataport’ta geçirecek.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen İş Vapur, 50 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip. Proje; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul Liman Başkanlığı gibi paydaşların destekleriyle hayata geçirildi.

