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İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

İŞKUR'un iş arayanlar için başlatmış olduğu mesleki kurslara talep her geçen gün artarken, bu kurslara günlük geliri 425 TL'ye kadar çalışmak ve meslek sahibi olmak isteyenler kayıt yaptırabiliyor. İŞKUR'un mesleki kursları ve başvuru koşulları aşağıdadır..

Yayın Tarihi: 16.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:26
İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek! Bunu yapanlar her ay tıkır tıkır alacak

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı yürütüyor. Programa Türkiye'nin 81 ilindeki çalışma ve istihdam kuruluşları il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve İŞKUR elektronik şube platformu üzerinden ulaşılabilecek. Mesleki deneyimi olmayan gençler iş okuyor ve harçlık alıyor. Türkiye'nin her ilindeki İşkur faaliyetleri sayesinde gençler hem ticareti öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar. Mesleki eğitim başvuruları sadece gençler için değil, iş arayan tüm sıradan vatandaşlar için de tamamen ücretsizdir. İşkur eğitimle ilgili masrafları karşılıyor. Ayrıca tesiste harçlık dağıtımı yapılmakta ve iş garantili kurslar da verilmektedir.

- Sanayi sektörü mesleklerinde düzenlenen iş garantili meslek eğitim kurslarına katılan kişilere günlük 425 TL.

- Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL.

- Mesleki eğitim kurslarına iş garantisi olmadan katılanlara günlük 196 TL.

- Genel sağlık sigortası primleri (GSS), iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri.

İŞKUR mesleki eğitim kurslarına kayıt koşulları

İşi olmayana günlük 425 TL cep harçlığı verilecek

Mesleki eğitim kursları; Haftada altı günden fazla olmamak üzere günde en az 5 saat en fazla 8 saat, en az 30 saat en fazla 40 saat yapılır. Kurslar maksimum 160 gün sürer. Kursa katılabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

1. İşkur'a kayıtlı işsizler.

2. 15 yaşın üzerinde.

3. Mesleğin gereklerine uygun belirlenmiş özel şartları taşımak.

4. Aynı sektörde düzenlenen İşkur kursunu bitirmiş olmak.

5. İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak.

6. Emekli maaşı almamak.

Mesleki eğitim kurslarıyla yetiştirilen personelden yararlanmak isteyen tüm işverenler, diledikleri zaman 81 uyanık olan il çalışma ve istihdam kurumları müdürlükleri ve hizmet merkezlerine başvurabilirler. İŞKUR'a başvuran adaylar internet üzerinden ön kayıt yaptırabilmelerine rağmen, il yönetim kurulundan profesyonel bir danışman ile şahsen görüşmek zorundadır.

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