İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi İkincisi İstanbul'da Gerçekleşti

İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi'nin İkincisi Düzenlendi

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) faaliyetleri kapsamında "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi"nin ikincisi gerçekleştirildi. Eğitimler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde bir hafta süresince İstanbul'da yapıldı.

Kuzey Kıbrıs ve Kazakistan'dan Katılımcılar

Bu yıl düzenlenen eğitime, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kazakistan'dan toplam 10 finans ve bankacılık profesyoneli katıldı. Eğitim programı, katılımcıların İslami bankacılık ve finans konularında teorik ve pratik bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla sınıf eğitimleri ve banka ziyaretlerinden oluştu.

Eğitimler Hakkında Detaylar

Eğitim süreçleri boyunca Türkiye ve dünya genelindeki katılım bankacılığı, İslami finans kuruluşları, İslami finansal sözleşmeler, katılım bankacılığı sermaye piyasası ürünleri, fon toplama ve kullandırma ürün ve hizmetleri gibi konulara dair kapsamlı bilgiler verildi.

TDBBK’nın Rolü ve Üyeleri

2022 yılında Türk devletlerindeki banka birliklerinin katılımıyla kurulan TDBBK, üye banka birlikleri arasındaki işbirliğini artırmayı, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini değerlendirerek bölgedeki bankacılık sektörünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif etkiler sağlamak için sektöre dair konuların istişaresini ve tecrübe paylaşımını teşvik etmektedir. Konsey üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'deki banka birliklerinden oluşmaktadır.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) faaliyetleri kapsamında "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi"nin ikincisi düzenlendi.