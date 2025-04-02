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İSO Başkanı Bahçıvan'dan Boykot Çağrılarına Cevap

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, boykot çağrılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:05
İSO Başkanı Bahçıvan'dan Boykot Çağrılarına Cevap

İSO Başkanı Bahçıvan'dan Önemli Açıklama

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yapılan boykot çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçıvan, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve İtiraz Hakkı

Bahçıvan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan ekonomik boykot çağrılarını ele aldı. "Demokrasinin olduğu toplumlarda vatandaşın beğenmediği, fikrinin uyuşmadığı konularda itiraz ve eleştiri hakkını kullanması, yasal yollardan tepkisini ortaya koyması demokratik, doğal bir haktır" diyen Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Son günlerde ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Üretim ve ticaret hayatındaki dengelerin sarsılması, tahrip edilmesi yerine; demokrasinin ve yasaların sınırları içinde hareket edilmesinin ülkemiz için yararlı olacağını düşünüyorum."

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