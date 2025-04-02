İSO Başkanı Bahçıvan'dan Uyarı: Ticari Hayata Dikkat!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ülkemizde ticari hayatı olumsuz etkileyebilecek çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Ticari Hayata Etkileri

Bahçıvan, bu tür çağrıların üretim hayatında ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, iş dünyasının bu konudaki hassasiyetinin önemine değindi. Ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği için, her kesimin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Üretkenliğin Önemi

Güçlü bir ekonominin ancak üretken ve istikrarlı bir ticari yapıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Bahçıvan, tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.