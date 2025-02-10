İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ocak'ta 51,2'ye Yükseldi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi İyileşiyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocak ayında 51,2'ye yükselerek, üst üste 13. ayda da iyileşmeye işaret etti. Bu sayı, Ağustos 2024'ten bu yana kaydedilen en belirgin iyileşmeyi ortaya koyuyor.

Endeksin Anlamı

İSO İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçmekte kullanılıyor. Endeksin 50'nin üzerinde olması, ihracat ikliminde bir iyileşmeyi, 50'nin altındaki değerler ise bozulmayı gösteriyor. Aralık ayında 50,9 olan endeks, ocakta 51,2’ye çıkarak olumlu bir eğilimi teyit etti.

Dış Talep ve Pazar Performansı

Almanya, Türkiye'nin en büyük dış pazarı olarak %8'lik bir paya sahipken, ocak ayında 7 aylık düşüşün ardından yatay bir seyir izledi. Birleşik Krallık ve ABD'deki ekonomik aktivite, 2024'ün son ayına kıyasla ivme kaybetse de ocakta genişleme bölgesinde kalmayı başardı. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarında ise İspanya ve Rusya güçlü üretim artışları gösterdi.

Avrupa'daki Zayıflık

Bazı Avrupa pazarlarında beliren zayıflık belirtileri, genel görünümü olumsuz etkiledi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Romanya, yeni yıla daralmayla başladı. Özellikle Romanya'da geçen ayki düşüş, ülkenin 19 aylık anket geçmişindeki en yüksek oranı gösterdi.

Orta Doğu’da Büyüme

Orta Doğu, en yüksek büyüme oranlarını kaydeden bölge olmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, son 1,5 yılın en yüksek genişlemesini yaşarken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite güçlü bir artış göstermekte. Öte yandan, Hindistan ve Kuveyt'te de üretim güçlü bir şekilde arttı.

Güney Afrika’daki Düşüş

Ekonomik aktivitedeki en belirgin zayıflamanın gözlemlendiği ülke ise Güney Afrika oldu; burada düşüş, son 3,5 yılın en yüksek hızına ulaştı.

Uzman Değerlendirmeleri

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, açıklamalarında, 2024'ün sonlarında Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki performans farklılıklarının devam ettiğini belirtti. Harker, "Küresel ticaret eğilimleri belirsizlik yaratıyor; ancak genel tablo, talep koşullarının şimdilik iyileştiğini ve Türk ihracatçılara iş hacimlerini artırma konusunda destek sağladığını gösteriyor," dedi.