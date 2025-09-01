İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos 2025: Manşet 47,3’e Yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos 2025: Manşet 47,3

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos 2025 döneminde 47,3 olarak ölçüldü. Eşik değer olan 50 seviyesinin altında kalan manşet endeks, temmuzdaki 45,9 düzeyinden yükseldi.

Ana Bulgular

Anket sonuçlarına göre faaliyet koşullarındaki bozulma devam etmekle birlikte nisandan bu yana en ılımlı seviyede gerçekleşti. Talep ortamındaki durgunluk yeni siparişleri etkilemeye devam etti, ancak azalış şubat ayından bu yana en düşük oranda kaydedildi.

Yeni ihracat siparişlerinde de yavaşlama sürdü ve toplam yeni siparişlere göre daha yoğun oldu. Üretimdeki daralma temmuza göre yavaşlayarak son 6 ayın en düşük hızında gerçekleşti; buna rağmen Nisan 2024'te başlayan zayıflama eğilimi devam etti.

Üretim ve yeni siparişlerdeki bozulmanın yavaşlamasına karşın firmalar iş yüklerindeki hafiflemeye bağlı olarak istihdamı Nisan 2020den bu yana yüksek oranda azalttı. Ağustosta satın alma faaliyetleri ivme kaybetti ve girdi stokları azalırken nihai ürün stoklarında üst üste ikinci ay düşüş gözlendi.

Girdi maliyetleri ağustosta keskin biçimde artarken bu artış temmuza göre hafif hızlandı. Anket katılımcıları maliyet artışının büyük ölçüde liradaki zayıflamadan kaynaklandığını belirtti. Bu durum imalatçıları satış fiyatlarını yükseltmeye yönlendirirken nihai ürün fiyatları enflasyonu ılımlı düzeyde gerçekleşti ve 2025 başından beri en düşük seviyeye geriledi.

Sektör Bazında Görünüm

İSO Türkiye Sektörel PMI Ağustos 2025 raporuna göre, takip edilen 10 sektör içinde üretim ağustosta sekizinde yavaşlama sergiledi (temmuzda dokuz sektör). Ana metal sektöründe Nisan 2023'ten bu yana en hızlı büyüme kaydedilirken, ağaç ve kağıt ürünleri son beş ayın ilk artışını yaşadı.

En sert üretim gerilemesi tekstil ürünlerinde görülürken aynı sektör yeni siparişlerde de en zayıf performansı sergiledi. Yeni iş hacminin belirgin şekilde azaldığı tekstil sektöründe istihdam anketin başladığı Ocak 2016dan bu yana en yüksek oranda küçüldü. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde de rekor düşüş gözlendi.

Makine ve metal ürünleri ile ana metal sektörleri yeni siparişlerde ve istihdamda iyileşme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde artış sağlayabilen tek sektör makine ve metal ürünleri oldu; burada da tekstil sektörü en belirgin yavaşlamayı yaşadı.

Girdi fiyatları genel olarak keskin artış gösterdi ve çoğu sektörde temmuza göre hızlandı. Öte yandan ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde anket geçmişinin en düşük girdi maliyeti enflasyonu kaydedildi. Ağustosta nihai ürün fiyatlarının en hızlı yükseldiği sektör makine ve metal ürünleri oldu; satış fiyatları azalan sektör sayısı ikiye yükseldi ki bunlar tekstil ile ağaç ve kağıt ürünleri oldu. Ağaç ve kağıt ürünlerinde nihai ürün fiyatları Kasım 2019dan bu yana ilk kez azaldı ve söz konusu düşüş anket geçmişinin en yüksek oranında gerçekleşti.

Uzman Yorumu

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker değerlendirmesinde Türk imalatçılarının faaliyet koşullarının ağustosta zorlu seyrini sürdürdüğünü ve bunun istihdamda belirgin azalmaya yol açtığını belirtti. Harker, son PMI verilerinin üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın hız kestiğine dair olumlu sinyaller verdiğini, bu eğilimlerin sürmesi halinde yılın sonlarına doğru sektörün daha parlak bir görünüme kavuşmasının mümkün olabileceğini ifade etti.