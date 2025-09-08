İSO: Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos 2025'te 51,9'a Yükseldi

İhracat ikliminde ılımlı toparlanma, güçlenme 20'nci ayda

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Ağustos 2025 dönemi sonuçları, endeksin 51,9 seviyesine yükseldiğini gösterdi. Endeks, 50 eşik değerin üzerinde ölçülen tüm rakamların iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği bir gösterge olarak takip ediliyor.

Temmuzda 51,3 olan endeks, Ağustos'ta 51,9'a çıkarak dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Bu yükseliş, Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en belirgin düzeyde gerçekleşirken, ihracat iklimindeki güçlenme eğilimi 20'nci aya ulaşmış oldu.

Pazar bazlı analiz

Türk imalat sektörünün 10 büyük ihracat pazarının çoğunda üretim artışı gözlenirken, toplam ihracatın yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Almanya üst üste üçüncü ay sınırlı büyüme kaydetti. Diğer pazarlarda büyüme daha güçlü seyretti.

ABD'de üretim belirgin artış gösterirken, hız temmuzdaki 7 aylık zirvenin çok az altında gerçekleşti. Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite yaklaşık son bir yılın en belirgin artışını kaydetti. Avro Bölgesi'nde İtalya, İspanya ve Hollanda üretimini arttırdı; özellikle Hollanda'daki artış Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. Fransa'da ise ekonomik görünüm nispeten zayıftı ve üretim ağustosta üst üste ikinci ay daralma kaydetti, ancak daralma oldukça hafif düzeydeydi.

Romanya ve Rusya'da ekonomik aktivite gerilerken, her iki ülkede de bozulma temmuz ayına göre hafifledi.

Uzman değerlendirmesi

Açıklamada yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ağustos ayında, ABD'nin gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla birlikte uluslararası talep görünümünde belirgin bir iyileşme yaşandı. Buna bağlı olarak, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde Mayıs 2024'ten bu yana en güçlü iyileşme kaydedildi. Talep ortamındaki bu toparlanma önümüzdeki aylarda firmaların ihracat siparişlerinin artmasına yardımcı olacaktır."