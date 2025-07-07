Isparta'da Hububat Hasadı Coşkusuyla Başladı

Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olarak gerçekleştirilen hububat üretiminin hasat sezonu, büyük bir heyecanla başladı. Hububatın büyük çoğunluğunu karşılayan Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında, hasat işlemleri biçerdöverlerle gerçekleştiriliyor.

Bu yıl, hasat edilen ekinler tane ve saman olarak ayrıştırılmakta. İlimiz genelinde 156 hektarlık bir alanda yapılan hububat üretiminde, dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınması bekleniyor.

Hububat hasadının bu yıl Ağustos ayında sona ermesi planlanıyor. Üreticiler, verimlilikten duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.

Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.