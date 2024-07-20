Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. TÜİK verilerine göre 2023'te işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 20:58
İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari olurken, en düşük işsizlik oranı yüzde 4,8 ile Sinop'ta görüldü.

İstihdam oranları incelendiğinde, Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 48,3 olarak hesaplandı. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da gerçekleşti. Buna karşılık, en düşük istihdam oranı yüzde 35,5 ile Siirt'te kaydedildi. İşte diğer detaylar...

işsizlik

TÜİK İL DÜZEYİNDE İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

İşgücüne katılma oranı ise Türkiye genelinde yüzde 53,3 olarak belirlendi. Bu oran Ardahan'da yüzde 61,7 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Siirt'te yüzde 38,5 ile en düşük seviyede kaldı.

Bu veriler, Türkiye'de işsizlik, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının bölgesel farklılıklarını ortaya koyuyor. Hakkari'deki yüksek işsizlik oranı, bölgenin ekonomik yapısındaki zorluklara işaret ederken, Sinop'taki düşük işsizlik oranı, ilin işgücü piyasasının daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Ardahan'ın hem istihdam hem de işgücüne katılma oranlarında yüksek değerler göstermesi, ilin işgücü piyasasında aktif bir katılım ve çalışma kültürüne sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Siirt'in düşük istihdam ve işgücüne katılım oranları, bölgenin ekonomik aktivitelerinin sınırlı olduğunu ve işgücü piyasasında yeterli fırsatların bulunmadığını ortaya koyuyor.

işsizlik

Bu istatistikler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki işgücü piyasalarının durumunu ve bu piyasalarda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek açısından önemli bilgiler sunuyor. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde, istihdam yaratma ve işgücü piyasalarını canlandırma odaklı politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu bölgelerde, iş gücünü ekonomiye kazandırmak için eğitim ve beceri geliştirme programları gibi teşvik edici önlemler alınabilir.

Sonuç olarak, Türkiye genelinde işsizlik, istihdam ve işgücüne katılım oranları arasında önemli bölgesel farklılıklar bulunmakta olup, bu durum, bölgesel ekonomik kalkınma ve işgücü piyasası politikalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu tür istatistikler, hem yerel hem de ulusal düzeyde politikaların şekillendirilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. 2023 yılı için işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari oldu. İşsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop olarak belirlendi.

İstihdam oranları açısından bakıldığında, Türkiye genelinde 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt'te kaydedildi.

İşgücüne katılma oranları incelendiğinde, Türkiye genelinde 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan'da gerçekleşirken, en düşük işgücüne katılma oranı yüzde 38,5 ile Siirt'te görüldü.

Bu istatistikler, Türkiye genelinde işsizlik, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının bölgesel farklılıklarını gözler önüne seriyor. Hakkari'deki yüksek işsizlik oranı, ilin ekonomik yapısında ciddi sorunlar olduğunu gösterirken, Sinop'taki düşük işsizlik oranı, ilin işgücü piyasasının daha dengeli olduğunu işaret ediyor.

Ardahan, hem istihdam oranında hem de işgücüne katılma oranında en yüksek değerlere sahip olup, ilin işgücü piyasasında aktif bir katılım olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık, Siirt'in düşük istihdam ve işgücüne katılma oranları, bölgenin ekonomik aktivitelerinin sınırlı olduğunu ve işgücü piyasasında yeterli fırsatların bulunmadığını gösteriyor.

Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki işgücü piyasalarının durumunu ve bu piyasalarda iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek açısından önemli bilgiler sunuyor. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde, istihdam yaratma ve işgücü piyasalarını canlandırma odaklı politikaların geliştirilmesi gerekmekte. Aynı şekilde, işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu bölgelerde, iş gücünü ekonomiye kazandırmak için eğitim ve beceri geliştirme programları gibi teşvik edici önlemler alınabilir.

Sonuç olarak, Türkiye genelinde işsizlik, istihdam ve işgücüne katılım oranları arasında önemli bölgesel farklılıklar bulunmakta olup, bu durum, bölgesel ekonomik kalkınma ve işgücü piyasası politikalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu tür istatistikler, hem yerel hem de ulusal düzeyde politikaların şekillendirilmesi için kritik bir öneme sahiptir. İlgili verilerin dikkatle incelenmesi ve analiz edilmesi, bölgeler arasındaki ekonomik dengesizliklerin azaltılması ve ülke genelinde daha dengeli bir ekonomik büyüme sağlanması adına önem arz etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

Her kahvaltıda yeniyor ancak zararını bilen yok! Böbrek yetmezliğine kadar götürüyor

Limon deyip geçmeyin! Bu faydasını ilk kez duyacaksınız: Kilo kilo limon aldıracak tarif

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

T.C. Sağlık Bakanlığı 1.468 kadroluk devalım heyecanı yeniden başlıyor!