İstanbul AirShow 2024'te Türk Hava Yolları'nın Vizyonu

İstanbul AirShow 2024 Kapılarını Açtı

14. İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı, Türkiye'nin prestijli havacılık etkinliklerinden biri olarak kapılarını açtı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak katıldı.

THY'nin Hedefleri ve Gelişmeleri

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı konuşmada, “Gelecek aylarda hizmete girecek Santiago ve Sydney uçuşlarıyla İstanbul'u dünyanın iki ucuna bağlayacağız,” dedi. 90 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan THY, kargo taşımacılığından yolcu hizmetlerine kadar geniş bir spectrumda, sektördeki liderliğe odaklandıklarını vurguladı.

Ekşi, “Filomuzu 2033'te 813 uçağa yükselterek dünyanın en büyük havayolu arasında yer almayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 460'tan fazla uçakla 6 kıtada 349 noktaya ulaştıklarını belirtti.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, sektörün dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. “Dijitalleşme, havacılık alanında sürdürülebilir büyümenin teminatıdır,” diyen Yüksek, dijital ikiz teknolojilerinin faydalarına değindi.

Havalimanı Projeleri ve Gelecek Vizyonu

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, İstanbul AirShow'un Türkiye'nin havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini ifade etti. Çakmak, “Son 22 yılda Türkiye'yi çevre dostu havalimanları ile donattık,” şeklinde konuştu. Türkiye'nin dünya sivil havacılığındaki saygınlığının arttığına vurgu yaptı.

İstanbul AirShow, Türk havacılık sektöründe yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı önemli bir zemin oluşturarak, gelecek vizyonunun şekillendirilmesine katkıda bulunuyor.