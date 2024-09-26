İstanbul AirShow 2024'te Yangın Söndürme Uçakları Tanıtıldı

İstanbul AirShow 2024'te Orman Yangınlarına Müdahalede Yeni Teknolojiler

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Eylül'e kadar devam edecek olan 14. İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı'nda, yangın söndürme uçaklarını sergilemeye başladı. Kaptan Pilot Burhan Güler, yangınlara hızlı müdahale yeteneklerini açıkladı.

11 Dakikada Yangına Ulaşım

Kaptan Pilot Burhan Güler, fuarda yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarına 11 dakikalık sürede müdahale edebiliyoruz" dedi. Yangın anında su kaynağından bölgeye 300 kilometre hızla ulaştıklarını belirtti.

Fuarın Öne Çıkan Hava Araçları

Fuar alanında sergilenen yangın söndürme uçakları arasında, yerli ruhsatlı ve 2,5 ton su atma kapasitesine sahip T-70 helikopter, 3 ton su atabilen AT-802-Air Tractor, Bell 429 yangın yönetim helikopteri ve gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip Beech King Air 350i tipi uçak yer almaktadır. Ayrıca, yangın yönetim merkezinin mobil versiyonu da sergide yer alıyor.

Küresel İklim Değişikliğine Karşı Hazırlıklar

Burhan Güler, son yıllarda artan orman yangınlarıyla mücadelede, Orman Genel Müdürlüğü'nün hava aracı envanterini güçlendirmek için yeni adımlar attığını dile getirdi. 2027 yılına kadar filosunun 20 amfibik uçakla güçleneceğini aktararak, bu uçakların her türlü su kaynağından su alabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yapay Zeka Destekli Yangın Yönetimi

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi'ni kullanarak daha etkin müdahale yöntemleri geliştirmektedir. Bu sistem, yangın anında meteorolojik verileri ve alan özelliklerini analiz ederek simülasyon oluşturmakta, ekiplerin önceden önlem almasına yardımcı olmaktadır.