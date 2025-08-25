DOLAR
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi: 17 bin 461 ürün incelendi, 1 milyon 972 bin 418 liralık ceza

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimlerini yoğunlaştırdı; 165 iş yeri ve 17 bin 461 ürün incelendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:51
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi: 17 bin 461 ürün incelendi, 1 milyon 972 bin 418 liralık ceza

İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimler, tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumayı ve olası mağduriyetleri önlemeyi hedefliyor.

Denetim kapsamı ve eş zamanlı uygulama

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim-öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacak olması dolayısıyla, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ve okul ürünü denetimleri yaptı. İstanbul'da ise ekipler özellikle fiyat etiketi uygulamaları ve ürün güvenliği konularına odaklandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ürün güvenliği denetim ekiplerinin kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve toptan satış yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldıklarını söyledi.

Alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilip test edildiğini belirten Menteşe, "Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var." dedi.

Bulgular ve uygulanan yaptırımlar

Menteşe, denetimler hakkında şu ayrıntıları paylaştı: "Geçen hafta içerisinde 165 iş yerinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik. Fiyat etiketi açısından 623 tanesinin Fiyat Etiketi Yönetmeliğimize aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. 1 milyon 972 bin 418 liralık idari para cezası uyguladık. Yine 46 işletmede de fiyatları makul olmadığı için tutanak tuttuk. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendirdik. Orada gerekli işlemler yapılacak."

Denetimler kapsamında özellikle çanta, önlük gibi tekstil ürünleri ile ilgili etiket kontrolünün önemine dikkat çekildi. Menteşe, tüketicilerin alışveriş yaparken ürünlerin içeriğine dair tanıtıcı bilgilerin bulunmasına özen göstermesi gerektiğini, ayrıca oyun hamuru gibi ürünlerde uyarıcı işaretlerin yer almasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Yürütülen denetimlerin amacı, hem ürün güvenliğini sağlamak hem de fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek olarak açıklandı.

