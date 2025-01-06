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İstanbul’da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri

İstanbul serbest piyasada, Dolar 35,3580 Lira, Euro ise 36,4580 Lira'dan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:01
İstanbul’da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güncel Değerleri

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar, 35,3580 liradan işlem görürken, Euro 36,4580 liradan alıcı buldu.

Döviz Fiyatlarının Detayları

Serbest piyasada dolar, 35,3560 liradan alınmakta ve 35,3580 liradan satılmaktadır. Euro ise 36,4560 liradan alınırken, satış fiyatı 36,4580 lira olarak belirlendi.

Cuma günü ise döviz fiyatlarının seyri şöyleydi: Doların satış fiyatı 35,3700 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.

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