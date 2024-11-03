İstanbul'da Türkiye Kart ile Toplu Taşımada Yeni Dönem

İstanbul'da Türkiye Kart ile Yeni Bir Seyahat Dönemi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşıma sisteminde Türkiye Kart uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. Bu yeni sistem, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacak.

Uygulamanın Kolaylıkları

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bu uygulamanın İstanbul'da toplu taşımada büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. 31 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan uygulama ile vatandaşlar, entegre bir toplu taşıma sistemi sayesinde daha rahat seyahat edebilecekler.

Teknik Hazırlık Süreci

Türkiye Kart uygulamasının hayata geçirilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararın, ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ teknik çalışmalara başlayacak.

Pilot Uygulama ve Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, Türkiye Kart'ın Türkiye'de pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da kullanılmaya başlandığını da hatırlattı. 2024 yılı sonuna kadar bu sisteme dahil edilecek il sayısının 18'e çıkarılması hedefleniyor. Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gibi projelerle kapsam genişletilecek.

Kart Başvurusu ve Ücretler

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurarak kartlarını temin edebilecekler. Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid kartlar için ise 60 lira gibi sembolik ücretler ödenecek.