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İstanbul Energy Forum Yarın Enerji Dünyasını Buluşturuyor

İstanbul Energy Forum, enerji sektörü temsilcilerini yarın bir araya getirerek yeni fırsatları tartışacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:57
İstanbul Energy Forum Yarın Enerji Dünyasını Buluşturuyor

İstanbul Energy Forum, yarın enerji dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Etkinlik, sektörün en güncel gelişmelerinin ele alınacağı ve işbirliklerinin güçlendirileceği bir platform olacak.

Enerji sektöründeki liderler, akademisyenler ve politika yapıcılar, etkinlikte enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik konularında birbirleriyle görüş alışverişinde bulunacaklar. Panel ve sunumların yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarıyla katılımcılar yeni keşifler yapma fırsatı bulacaklar.

İstanbul Energy Forum'un amacı, enerji sektöründeki yenilikleri ve iş fırsatlarını vurgulamak ve geleceğe yönelik stratejileri geliştirmek olarak belirlendi. Bu, hem yerel hem de uluslararası aktörler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Etkinliğin detayları ve katılımcı listeleri, forumun resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Enerji dünyasının geleceğini şekillendirecek bu önemli etkinlik için geri sayım başladı!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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