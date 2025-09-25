İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1599 Uçuş

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre 15-21 Eylül döneminde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:14
EUROCONTROL verileri | 15-21 Eylül

İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül dönemine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) raporunda, günlük ortalama 1599 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Raporda, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1407 uçuş ile Frankfurt, 1405 uçuş ile Amsterdam, 1374 uçuş ile Charles de Gaulle ve 1335 uçuş ile Londra Heathrow izlediği belirtildi.

EUROCONTROL'ün "Avrupa Havacılık Raporu" olarak yayımladığı bu veriler, havacılık trafiğinin bölgesel yoğunluğuna ilişkin güncel bir gösterge sunuyor.

