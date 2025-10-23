İstanbul Orman İnovasyon Haftası: Odun Dışı Ürünlerde 32 Kat Artış vurgulandı

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda ormanların gıda açısından önemi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda düzenlenen oturumda, ormanların gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimdeki rolü kapsamlı şekilde ele alındı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer'in açıklaması

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, ormanlarda odun dışı orman ürünlerin üretimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla, Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'deki odun dışı ürünlerdeki üretim miktarımızı 32 kat artırdık." dedi.

Yüzer'in açıklamaları, orman kaynaklarının hem besin temini hem de kırsal ekonomiye katkısı açısından taşıdığı önemi yeniden gündeme taşıdı.

Haber, Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, dördüncü gününde de devam etti. "Ormanlar Dünyayı Nasıl Besliyor: Sağlıklı Ormanlar Aracılığıyla İnsanları Beslemek" konulu panele, İsviçre Federal Çevre Ofisi Kıdemli Danışmanı Keith Anderson (solda), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Orman ve Biyoekonomi Bölümü Başkanı Liliana Annovazzi (sol 3), Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen (sol 4), Finlandiya Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Tiina Rytila (sağ 3), İspanya Ekonomik Değişim ve Demografik Mücadele Bakanlığı Uluslararası Orman Politikası Uzmanı Marta Alvarez Moreno (sağ 2), Slovakya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Uluslararası Orman Politikalarından Sorumlu Baş Devlet Danışmanı Boris Greguska de (sağda) katıldı.