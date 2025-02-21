İstanbul Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 36,41 Lira, BIST 100 Yüzde 0,03 Artışla 9.809,98 Puanda

İstanbul'da gün ortasında döviz kurları ve BIST 100 endeksi ile altın fiyatları hareketli. Dolar 36,41 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:32
İstanbul Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 36,41 Lira, BIST 100 Yüzde 0,03 Artışla 9.809,98 Puanda

İstanbul'da Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 36,4090 liradan, avro ise 38,1530 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,03 Artışla 9.809,98 Puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,03 artışla 9.809,98 puana yükseldi. Dün 9.807,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 8,42 puanlık bir artışla 9.815,92 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 2,47 puan ve %0,03 değer kazancı ile 9.809,98 puana ulaştı. Günün ilk yarısında en düşük 9.781,31, en yüksek ise 9.829,89 puanı gördü.

Şirket Hisseleri Üzerindeki Hareketlilik

Endeksin ilk yarısında, mali endeks %0,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,36, sanayi endeksi %0,12 ve hizmetler endeksi %0,01 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 51'i ise değer kaybetti.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,3 azalışla 2.929 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,5 düşüşle 75,7 dolardan işlem görmektedir.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,31, bileşik getirisi ise %39,61 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası döviz piyasalarında saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 150,5 düzeyinde bulunmaktadır.

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