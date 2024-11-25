İstanbul Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasa döviz kurlarında dolar 34,5830 liradan, avro ise 36,3110 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,73 yükselerek 9.619,97 puana ulaştı. Cuma günü 9.549,89 puandan kapanan endeks, yeni güne 68,53 puan ve %0,72 artışla 9.618,42 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 70,08 puan ve %0,73 artış gösterdi.

Gün içerisinde endeks, en düşük 9.591,47 ve en yüksek 9.665,78 puanı gördü. Ayrıca, ilk yarıda mali endeks %0,43, sanayi endeksi %1,04, hizmetler endeksi %1,10 ve teknoloji endeksi %0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u değer kazanırken, 29'u değer kaybetti. En yoğun işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Tüpraş yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %1,5 azalışla 2.674 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,7 düşüşle 74,1 dolardan satılmakta.

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, yatırımcıların gözleri, ilerleyen günlerdeki ekonomik gelişmelere çevrilmiş durumda.

Gün ortası itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 154,40 seviyelerinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.