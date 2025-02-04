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İstanbul Piyasaları: Dolar ve Avro Fiyatları Artarken BIST 100 Yükselişte

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,95 TL, avro ise 37,17 TL'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi 9.800,66 puana çıkmayı başardı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:17
İstanbul Piyasaları: Dolar ve Avro Fiyatları Artarken BIST 100 Yükselişte

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında dolar, 35,9510 liradan, avro ise 37,1690 liradan işlem görmektedir. Bu süreçte, BIST 100 endeksi yüzde 0,27 artışla 9.800,66 puana yükseldi.

Dün, 9.774,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 43,79 puan ve %0,45'lik bir yükselişle 9.818,19 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 26,26 puan artışla 9.800,66 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 9.782,84, en yüksek 9.832,98 puanı gördü. Mali endeks %0,94, sanayi endeksi %0,30 ve teknoloji endeksi %0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 69'u değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding dikkat çekti.

Altın ve Tahvil Piyasası

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,1 artışla 2.820 dolar seviyesinde işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 düşüşle 75 dolardan satılmaktadır.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,36, bileşik getirisi ise %38,49 seviyelerinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde bulunmaktadır.

İstanbul serbest piyasada, dolar 35,9510 liradan, avro 37,1690 liradan işlem görmektedir.

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