İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Kurlarında Son Durum

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,4240 lira, avro ise 36,3960 lira seviyelerinden işlem görüyor. Bu veriler, gün ortası piyasa hareketliliğini göstermektedir.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artış göstererek 9.471,46 puana ulaşmış durumda. Dün 9.420,42 puandan kapanan endeks, güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başlamıştı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 51,04 puan ve yüzde 0,54 artış kaydetti. Gün içinde en düşük 9.424,34, en yüksek ise 9.501,13 puana kadar ulaştı.

Sektörel Performanslar

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken, 30'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Gübre Fabrikaları yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Gün ortası itibarıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.564 dolar seviyesinde işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 71,6 dolardan satılmakta.

Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeylerinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.