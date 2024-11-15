DOLAR
34,42 -0,23%
EURO
36,43 -0,49%
ALTIN
2.842,41 -0,26%
BITCOIN
3.071.366,45 -1,65%

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Kurlarında Son Durum

İstanbul'da piyasalarda dolar 34,42 lira, avro 36,40 lira. BIST 100 endeksi ise 9.471,46 puanda yükselişte.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:22
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Kurlarında Son Durum

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,4240 lira, avro ise 36,3960 lira seviyelerinden işlem görüyor. Bu veriler, gün ortası piyasa hareketliliğini göstermektedir.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artış göstererek 9.471,46 puana ulaşmış durumda. Dün 9.420,42 puandan kapanan endeks, güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başlamıştı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 51,04 puan ve yüzde 0,54 artış kaydetti. Gün içinde en düşük 9.424,34, en yüksek ise 9.501,13 puana kadar ulaştı.

Sektörel Performanslar

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken, 30'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Gübre Fabrikaları yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Gün ortası itibarıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.564 dolar seviyesinde işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 71,6 dolardan satılmakta.

Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeylerinde bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BDDK: Türk Bankacılık Sektörü 2024'te %46 Büyüdü
2
Bakan Yumaklı, 2024 Zeytin Rekoltesini Kilis'te Açıkladı
3
AB, 2025 Ekonomik Büyüme Tahminini Aşağı Yönlü Revize Etti
4
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Kurlarında Son Durum
5
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 2025 Bütçesi Açıklaması: Türkiye En Düşük Vergi Yüküne Sahip Üçüncü Ülke
6
İstanbul'da Temmuz Ayında Fiyat Artışları Raporu
7
Ecovacs Robotics'in Yeni Robot Süpürgesi: Deebot T30 Pro Omni

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!