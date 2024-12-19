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İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve BIST 100 Endeksi Değer Kaybediyor

İstanbul'da dolar 35,0760 lira, euro ise 36,6430 lira. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.882,19 puana düştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:17
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve BIST 100 Endeksi Değer Kaybediyor

İstanbul serbest piyasalarında gün ortasında döviz fiyatları ve borsa endeksi dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, dolar 35,0760 liradan, avro ise 36,6430 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Düşüşte

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 düşüşle 9.882,19 puana geriledi. Dün 9.915,76 puandan kapanan endeks, güne 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 33,57 puan daha düşerek 9.882,19 puana indi. Gün içinde, endeks en düşük 9.824,22 ve en yüksek 9.897,51 puanı gördü.

Endekslerdeki Değişim

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yatay seyrederken, hizmetler endeksi yüzde 0,46, mali endeks yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Öte yandan, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si değer kazanırken, 60'ı değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisseler

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Turkcell yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 2.621 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 yükselişle 73,4 dolardan işlem görüyor.

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