DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,89 -0,51%
ALTIN
3.004,24 -0,49%
BITCOIN
3.587.139,49 0,53%

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Arttı, BIST 100 Düştü

İstanbul serbest piyasada dolar 35,34 TL'den, avro ise 36,88 TL'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise düşüşte.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:24
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Arttı, BIST 100 Düştü

İstanbul'da gün ortasında piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor. Serbest piyasada dolar 35,3420 lira, avro ise 36,8870 lira seviyesinden işlem görmekte.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 düşüşle 10.038,37 puana geriledi. Dün günü 10.085,50 puandan tamamlayan endeks, güne 6,22 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre endeks, 47,13 puan azalışla 10.038,37 puana düştü.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.027,05 ve en yüksek 10.095,06 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,45, mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,75 arttı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si değer kazanırken, 59'u değer kaybetti.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester yer aldı.

Altın fiyatlarına gelince, ons altının fiyatı 2.641 dolara yükseldi. Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası kesin alım satım pazarı kapsamında işlem gören gösterge kağıdının, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,96, bileşik getirisi ise yüzde 40,37 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 157,60 düzeyinde bulunuyor. Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 primle 76,2 dolardan işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de İş Dünyası ile Buluşacak
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi
3
İstanbul'da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde TEKMER Kuruluyor
4
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Arttı, BIST 100 Düştü
5
Van'daki Baraj ve HES'lerden Yıllık 1,1 Milyar Lira Ekonomik Katkı
6
Dünya Ekonomik Forumu: Küresel İşbirliği Kritik Dönemeci Aşıyor
7
Ertuğrul Kepenek'in Güneş Enerjisi Yatırımı: Elektrik Tasarrufu ve Gelir Kaynağı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor