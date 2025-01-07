İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Arttı, BIST 100 Düştü

İstanbul'da gün ortasında piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor. Serbest piyasada dolar 35,3420 lira, avro ise 36,8870 lira seviyesinden işlem görmekte.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 düşüşle 10.038,37 puana geriledi. Dün günü 10.085,50 puandan tamamlayan endeks, güne 6,22 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre endeks, 47,13 puan azalışla 10.038,37 puana düştü.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 10.027,05 ve en yüksek 10.095,06 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,45, mali endeks yüzde 0,36, hizmetler endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,75 arttı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si değer kazanırken, 59'u değer kaybetti.

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester yer aldı.

Altın fiyatlarına gelince, ons altının fiyatı 2.641 dolara yükseldi. Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası kesin alım satım pazarı kapsamında işlem gören gösterge kağıdının, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,96, bileşik getirisi ise yüzde 40,37 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 157,60 düzeyinde bulunuyor. Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 primle 76,2 dolardan işlem görmekte.