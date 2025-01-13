İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Dikkat Çekiyor

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4990 liradan, avro ise 36,2180 liradan işlem görmektedir. Piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yakın takibinde.

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,1 azalışla 9.800,37 puana geriledi. Cuma gününü 9.910,61 puandan kapatan endeks, haftaya 8,77 puan ve %0,09 azalışla 9.901,84 puanla başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 110,24 puan kayıpla 9.800,37 puan seviyesine düştü. Gün içinde en düşük 9.783,67, en yüksek ise 9.916,76 puanı gördü.

Sanayi endeksi %0,85, teknoloji endeksi %0,38, hizmetler endeksi %1,39 ve mali endeks %1,17 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 15'i değer kazanırken, 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Koç Holding yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,3 düşüşle 2.684 dolardan işlem görmekte. Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 artışla 80 dolardan satılmaktadır.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nde işlem gören gösterge kağıdının 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %36,61, bileşik getirisi ise %39,96 seviyesine ulaşmıştır.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0190, sterlin/dolar paritesi 1,2110 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde seyretmektedir.

Yatırımcılar için kritik bir süreç olan bu gün ortası, piyasalardaki dalgalanmaların nasıl seyredeceği açısından büyük önem taşıyor.