İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Dikkat Çekiyor

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4990 liradan, avro 36,2180 liradan satılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:13
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Dikkat Çekiyor

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4990 liradan, avro ise 36,2180 liradan işlem görmektedir. Piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yakın takibinde.

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,1 azalışla 9.800,37 puana geriledi. Cuma gününü 9.910,61 puandan kapatan endeks, haftaya 8,77 puan ve %0,09 azalışla 9.901,84 puanla başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 110,24 puan kayıpla 9.800,37 puan seviyesine düştü. Gün içinde en düşük 9.783,67, en yüksek ise 9.916,76 puanı gördü.

Sanayi endeksi %0,85, teknoloji endeksi %0,38, hizmetler endeksi %1,39 ve mali endeks %1,17 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 15'i değer kazanırken, 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Koç Holding yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %0,3 düşüşle 2.684 dolardan işlem görmekte. Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 artışla 80 dolardan satılmaktadır.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nde işlem gören gösterge kağıdının 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %36,61, bileşik getirisi ise %39,96 seviyesine ulaşmıştır.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0190, sterlin/dolar paritesi 1,2110 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde seyretmektedir.

Yatırımcılar için kritik bir süreç olan bu gün ortası, piyasalardaki dalgalanmaların nasıl seyredeceği açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da İki Yılda 4 Bin Yeni Şirket Kuruldu
2
TENMAK Başkanı Karaveli, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu
3
Ertuğrul Kepenek'in Güneş Enerjisi Yatırımı: Elektrik Tasarrufu ve Gelir Kaynağı
4
Çayeli Bakır İşletmeleri Rezervlerini 7 Milyon Tona Yükseltti
5
Turkcell, Yurt Dışında 1 Milyar Dolar Borçlanma Aracı İhracı İçin Yatırımcı Toplantıları Düzenliyor
6
Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişe Geçti: Kilogramı 125 Lira
7
TSB Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2024'ü Kapatmanın Ayrıntılarını Açıkladı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak