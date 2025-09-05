DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,2 -0,2%
ALTIN
4.718,74 -0,6%
BITCOIN
4.601.370,25 -1,08%

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,2520, Avro 48,2160

İstanbul serbest piyasada açılışta dolar 41,2520, avro 48,2160 liradan işlem görüyor; önceki gün dolar 41,1620, avro 48,0580 liraydı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,2520, Avro 48,2160

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada banka ve döviz bürolarının açılış işlemleriyle birlikte dolar ve avro sabah seansına başladı.

Açılış Rakamları

Serbest piyasada dolar açılış fiyatı 41,2520 lira, avro açılış fiyatı ise 48,2160 lira olarak kaydedildi.

41,2500 liradan alınan dolar, 41,2520 liradan satılıyor. 48,2140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,2160 lira oldu.

Önceki Gün

Dün doların satış fiyatı 41,1620, avronun satış fiyatı ise 48,0580 lira olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,2520, Avro 48,2160
2
ABD tarım dışı istihdam önünde küresel piyasalar ve Fed beklentileri
3
Sberbank: Siber Saldırılar Rus Ekonomisine 1,5 Trilyon Rubleye Mal Olabilir
4
ABD Ticari Ham Petrol Stokları 2,4 Milyon Varil Arttı — EIA Verileri
5
Trump Kararnameyi İmzaladı: ABD-Japonya Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi
6
New York Borsası Rekorla Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi
7
Fed Adayı Stephen Miran: Merkez Bankası Bağımsızlığına Sadakat Sözü

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor