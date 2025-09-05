İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 41,2520, Avro 48,2160

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada banka ve döviz bürolarının açılış işlemleriyle birlikte dolar ve avro sabah seansına başladı.
Açılış Rakamları
Serbest piyasada dolar açılış fiyatı 41,2520 lira, avro açılış fiyatı ise 48,2160 lira olarak kaydedildi.
41,2500 liradan alınan dolar, 41,2520 liradan satılıyor. 48,2140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,2160 lira oldu.
Önceki Gün
Dün doların satış fiyatı 41,1620, avronun satış fiyatı ise 48,0580 lira olmuştu.