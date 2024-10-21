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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

Döviz açılış fiyatları İstanbul'da belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasa Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları bu haftaya ışıltılı bir başlangıç yaptı. Dolar, 34,2470 lira seviyesinden işlem görürken, avronun fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Bugün serbest piyasada dolar, 34,2450 liradan alındı ve 34,2470 liradan satılmakta. Avro ise 37,2250 liradan alım fiyatı ile işlem görmekte, satış fiyatı ise 37,2270 lira oldu.

Önceki Gün Fiyatları

Cuma günü ise doların satış fiyatı 34,2490 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2260 lira seviyesindeydi. Bu veriler, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor.

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