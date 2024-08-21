İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları 2023

İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
2023 yılı itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları dikkat çekiyor. Dolar 33,9090 lira, Euro ise 37,7040 lira üzerinden işlem görmeye başladı.
Döviz Alım Satım Fiyatları
Serbest piyasada alım satım işlemleri şöyle gerçekleşmektedir:
- Dolar: Alış 33,9070 lira, Satış 33,9090 lira
- Euro: Alış 37,7020 lira, Satış 37,7040 lira
Dün ise döviz fiyatları şu şekildeydi:
- Dolar Satış Fiyatı: 33,8710 lira
- Euro Satış Fiyatı: 37,6400 lira
Bu veriler, döviz piyasasında istikrarın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.