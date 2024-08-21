İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları 2023

İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

2023 yılı itibarıyla İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları dikkat çekiyor. Dolar 33,9090 lira, Euro ise 37,7040 lira üzerinden işlem görmeye başladı.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada alım satım işlemleri şöyle gerçekleşmektedir:

Dolar: Alış 33,9070 lira, Satış 33,9090 lira

Alış 33,9070 lira, Satış 33,9090 lira Euro: Alış 37,7020 lira, Satış 37,7040 lira

Dün ise döviz fiyatları şu şekildeydi:

Dolar Satış Fiyatı: 33,8710 lira

Euro Satış Fiyatı: 37,6400 lira

Bu veriler, döviz piyasasında istikrarın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.