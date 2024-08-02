Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Euro Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve avro fiyatları açıklandı. Dolar 33,1770 lira, avro ise 35,8380 lira ile işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Euro Açılış Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz kurlarında güncel veriler belli oldu.

Döviz Fiyatları

Bugün dolara olan açılış fiyatı 33,1770 lira olarak belirlenirken, avronun açılış fiyatı ise 35,8380 lira olarak kaydedildi.

Döviz alım satım işlemlerinde dolar, 33,1750 liradan alınırken 33,1770 liradan satılmaktadır. Euro ise 35,8360 lira seviyesinden alınarak, 35,8380 lira üzerinden satılmaktadır.

Önceki Günün Fiyatları

Bir önceki günde doların satış fiyatı 33,0620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8340 lira olarak gerçekleşmişti.

İLGİLİ HABERLER

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi