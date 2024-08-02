İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları: Dolar ve Euro Açılış Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz kurlarında güncel veriler belli oldu.

Döviz Fiyatları

Bugün dolara olan açılış fiyatı 33,1770 lira olarak belirlenirken, avronun açılış fiyatı ise 35,8380 lira olarak kaydedildi.

Döviz alım satım işlemlerinde dolar, 33,1750 liradan alınırken 33,1770 liradan satılmaktadır. Euro ise 35,8360 lira seviyesinden alınarak, 35,8380 lira üzerinden satılmaktadır.

Önceki Günün Fiyatları

Bir önceki günde doların satış fiyatı 33,0620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8340 lira olarak gerçekleşmişti.