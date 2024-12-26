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İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Açıklandı

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2790 lira, avro 36,6810 lira üzerinden işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları Açıklandı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları belirlenmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla dolar 35,2790 liradan, avro ise 36,6810 liradan işlem görmekte.

Döviz alım satım fiyatları ise şu şekilde: dolar 35,2770 liradan alınırken, satış fiyatı 35,2790 lira olarak belirlenmiş durumda. Avro içinse alım fiyatı 36,6790 lira, satış fiyatı ise 36,6810 lira olarak sıralandı.

Önceki Güne Göre Değişim

Dün doların satış fiyatı 35,1960 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5950 lira olarak kaydedilmişti. Bugünkü fiyatlarla birlikte döviz piyasasında bir artış gözlemleniyor.

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