DOLAR
34,56 -0,23%
EURO
36,22 -0,01%
ALTIN
2.994,34 -1,18%
BITCOIN
3.418.789,1 -0,85%

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Açılış Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul serbest piyasada doları 34,5600 lira, avroyu ise 36,2020 liradan açtı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Açılış Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni güne önemli bir başlangıçla girdi. Dolar 34,5600 lira, Euro ise 36,2020 liradan işlem görüyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada doların alım fiyatı 34,5580 lira, satış fiyatı ise 34,5600 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde Euro alım fiyatı 36,2000 lira, satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak kaydedildi.

Dün ise döviz piyasasında doların satış fiyatı 34,5030 lira, avronun satış fiyatı 36,4160 lira olarak gerçekleşmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.377,49 Puanla Açıldı
2
MÜSİAD EXPO 2024: 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi Hedefiyle 26 Kasım'da Başlıyor
3
Kasımda Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi
4
Bakan Bayraktar, Bulgar Mevkidaşı ile Avrupa'nın Enerji Tedarikini Görüştü
5
Antalya'da Turizm Dünyasının Önde Gelen İsimleri Buluşuyor
6
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!
7
Türkiye Fintek Girişimcileri Slush 2024'te Yatırım Çağrısı Yaptı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar