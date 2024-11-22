İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Açılış Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni güne önemli bir başlangıçla girdi. Dolar 34,5600 lira, Euro ise 36,2020 liradan işlem görüyor.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada doların alım fiyatı 34,5580 lira, satış fiyatı ise 34,5600 lira olarak belirlendi. Aynı şekilde Euro alım fiyatı 36,2000 lira, satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak kaydedildi.

Dün ise döviz piyasasında doların satış fiyatı 34,5030 lira, avronun satış fiyatı 36,4160 lira olarak gerçekleşmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.