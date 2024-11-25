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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 34,58 Lira, Euro 36,26 Lira

İstanbul'da serbest piyasada dolar ve avro fiyatları haftaya başlangıç yaptı. Dolar 34,58 lira, avro ise 36,26 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:02
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları: Dolar 34,58 Lira, Euro 36,26 Lira

İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları, yeni haftaya dolar için 34,5820 lira ve avro için 36,2660 lira seviyelerinden giriş yaptı.

Serbest piyasada 34,5800 liradan alınan dolar, 34,5820 liradan satılmakta. Öte yandan, 36,2640 lira alış fiyatına sahip avronun satış fiyatı da 36,2660 lira olarak belirlendi.

Cuma günü ise doların satış fiyatı 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 36,0330 lira olarak kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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