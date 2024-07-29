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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Döviz piyasasında dolar ve avronun güncel değerleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul'da Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz işlemleri, yeni haftaya başlamasıyla birlikte yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Döviz Kurları

Serbest piyasada dolar 32,9860 liradan, avro ise 35,8200 liradan işlem görerek haftaya giriş yaptı.

  • Dolar alım fiyatı: 32,9840 lira
  • Dolar satış fiyatı: 32,9860 lira
  • Avro alım fiyatı: 35,8180 lira
  • Avro satış fiyatı: 35,8200 lira

Önceki Gün Fiyatları

Cuma günü itibarıyla doların satış fiyatı 32,9680 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8090 lira olarak kaydedilmişti.

Gelişmeleri takip etmek için döviz piyasalarını izlemeye devam edin.

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