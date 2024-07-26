İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Günlük Gelişmeler

İstanbul'da Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz alım satım fiyatları günün başlangıcında şu şekilde belirlenmiştir.

Döviz Açılış Fiyatları

Dolar, 33,0980 lira, euro ise 35,9330 lira seviyesinden işlem görmektedir. Dolar, 33,0960 liradan alınırken, 33,0980 liradan satılmaktadır. Euro'nun alım fiyatı 35,9310 lira, satış fiyatı ise 35,9330 lira olarak belirlenmiştir.

Önceki Gün Fiyatları

Dün, doların satış fiyatı 33,0310 lira, euro'nun satış fiyatı da 35,8200 lira olarak kaydedilmişti.