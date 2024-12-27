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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz kurlarında İstanbul ve Ankara'da alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:51
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım işlemleri devam ediyor. İşte döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,184035,1850
Avro36,717036,7180
Sterlin44,056044,0680
İsviçre Frangı39,064039,0800

Ankara Piyasası

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,154035,2340
Avro36,677036,7570
Sterlin43,996044,2060

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan döviz kurları, piyasaların hareketliliğini yansıtmaktadır. Güncel kurlar ile döviz alışverişlerinde dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

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