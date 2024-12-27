İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım işlemleri devam ediyor. İşte döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,1840 35,1850 Avro 36,7170 36,7180 Sterlin 44,0560 44,0680 İsviçre Frangı 39,0640 39,0800

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,1540 35,2340 Avro 36,6770 36,7570 Sterlin 43,9960 44,2060

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan döviz kurları, piyasaların hareketliliğini yansıtmaktadır. Güncel kurlar ile döviz alışverişlerinde dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.