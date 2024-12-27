İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım işlemleri devam ediyor. İşte döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,1840
|35,1850
|Avro
|36,7170
|36,7180
|Sterlin
|44,0560
|44,0680
|İsviçre Frangı
|39,0640
|39,0800
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,1540
|35,2340
|Avro
|36,6770
|36,7570
|Sterlin
|43,9960
|44,2060
Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan döviz kurları, piyasaların hareketliliğini yansıtmaktadır. Güncel kurlar ile döviz alışverişlerinde dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.