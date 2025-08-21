İSTİB Borsa Meydanı'nda Su Ürünleri ve Balıkçılık

İstanbul Ticaret Borsası'nın aylık 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantısında bu ay su ürünleri ve balıkçılık ele alındı. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda sektörün üretim, ihracat ve planlama stratejileri değerlendirildi.

Katılımcılar

Toplantıya İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Su Ürünleri Derneği Başkanı Şükrü Yıldırım katıldı.

Türkyılmaz: 'AB'de birinciyiz, hedef yüzde 97 planlı üretim'

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz toplantıda Türkiye'nin durumunu şu sözlerle özetledi: 'Ülkemiz toplam su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği ve iç su ürünleri avcılığında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada.' Türkyılmaz, levrek, çipura ve gökkuşağı alabalığı üretiminde de ülkenin dünyada lider konumunda olduğunu vurguladı.

Türkyılmaz ayrıca bakanlık olarak bu yıl avcılık üretiminin yüzde 70-80'ini üretim planlamasına dahil edeceğiz ve yetiştiricilikte üretimin büyük bölümünün zaten planlama kapsamında olduğunu belirterek, 'Ayrıca bu yıl alabalığı da sürece dahil ederek, toplamda yüzde 97 planlı üretime geçmeyi hedefliyoruz.' dedi.

Kızıltan: İhracat yüzde 20 arttı, 2027 hedefi 2,5 milyar dolar

Sinan Kızıltan su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını ve geçen yıl ihracatın 2,2 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Kızıltan'ın verdiği rakamlara göre 'Sadece 2024'te 570 milyon dolar değerinde levrek, 507 milyon dolar çipura ve 497 milyon dolar Türk somonu ihraç ettik.' Hedef olarak ise '2027 yılı sonu için 2,5 milyar dolar' hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım: Çift kabuklu üretimi artmalı

Şükrü Yıldırım ise son yıllardaki üretim ve ihracat başarısının çift kabuklu türlerde de sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, 'Midye, ülkemizde uzun yıllardır özellikle midye dolma olarak tüketiliyor. Bu tüketimin yaygınlaşmasıyla birlikte Bakanlığımızın öncülüğünde son 10-15 yılda çift kabuklu üretiminde önemli bir artış yaşandı.' dedi.

Yıldırım ayrıca mevcut üretim tesisleri sayısını aktardı: Marmara Bölgesi'nde 30, Ege Bölgesi'nde 18 ve Karadeniz Bölgesi'nde 3 firma bulunuyor ve 'Bu sayı devlet destekleriyle daha da artırılmalı' çağrısında bulundu.

Toplantı, sektörde üretim planlaması, ihracat hedefleri ve çift kabuklu türlerde büyüme stratejilerinin öncelenmesi gerektiği ortak görüşü ile sona erdi.